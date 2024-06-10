Школьников Бурятии приглашают спеть песни о родной стране

С 12 июня по 30 июня будет проходить Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране» (возрастное ограничение 6+).

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в песенном флешмобе, посвящённом одному из главных государственных праздников в стране – Дню России.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо записать видеоролик с исполнением песни о России и опубликовать его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ с предоставлением ссылки на Яндекс.Диск.

Миссия песенного флешмоба — объединить молодёжь страны, дать ей возможность заявить о себе и своём отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site