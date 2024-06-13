В Улан-Удэ откроется выставка мифических образов «Круг времени»

14 июня в Художественном музее имени Сампилова (Куйбышева, 29) откроется персональная выставка Екатерины Асалхановой «Круг времени» (возрастное ограничение 0+).

Символичное название выставки отражает цикличность движения жизни, неразрывную бесконечную связь прошлого и настоящего. В произведениях, созданных в разные годы, прослеживается связь художницы с ее малой родиной. Многогранность сюжетов и образов овеяна мифопоэтикой прибайкальской земли.

На выставке можно будет увидеть пейзажи, портреты, натюрморты, написанные маслом, акварелью, а также буддийские иконы, произведения в стиле буряад зураг, созданные автором в разные годы творческого пути. Всего в экспозиции будет представлено около 80-ти произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

Об авторе выставки:

Екатерина Владимировна Асалханова – кандидат искусствоведения, член Иркутского регионального отделения «Союз художников России» с 2010 г., член Ассоциации искусствоведов и художественных критиков с 2006 г. Постоянный участник международных, российских, зональных, региональных выставок, конференций. Автор более 50-ти научных статей, монографии. Произведения художницы находятся в российских музеях и в частных собраниях.

Выставка работает до 14 июля.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один