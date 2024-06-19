Культура 19.06.2024 в 15:22

Андрис Лиепа станет специальным гостем «Балета на Байкале»

Балет покажут на берегу Байкала 17 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Андрис Лиепа станет специальным гостем «Балета на Байкале»

Народный артист России  Андрис Лиепа вновь приедет в Бурятию и выступит ведущим концерта 17 августа на берегу Байкала. Также в этом году в рамках программы будет показан одноактный балет «Шопениана» (возрастное ограничение 6+) в его постановке.

Ранее Андрис Лиепа представил бурятской публике восстановленную им вместе с заслуженной артисткой России Светланой Романовой версию балетного шедевра в феврале 2024 года. Премьера состоялась и собрала в Бурятском театре оперы и балета истинных ценителей высокого искусства. Публика окунулась в атмосферу «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

17 августа балет «Шопениана» будет показан в рамках мероприятия «Балет на Байкале. Бурятия» (6+). Легкокрылые сильфиды станцуют на фоне заката и байкальских волн под открытым небом. По словам куратора проекта, заслуженной артистки Бурятии Евгении Цыреновой, это будет невероятно красивое зрелище.

Программа «Балет на Байкале. Бурятия» пройдёт 17 августа на участке «Пески», недалеко от с. Турка при поддержке главы и правительства, министерства культуры Бурятии, администрации Прибайкальского района.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, телеканал «Культура» (эфир с Андрис Лиепа)

 

Теги
балет на Байкале Бурятия

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