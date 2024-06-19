В Улан-Удэ проведут чемпионат по настольным играм

Улан-удэнцев приглашают провести время с пользой и удовольствием на фестивале настольных игр в парке «Юбилейный». Фестиваль будет проходить с 21 июня по 21 июля, с 16 до 20 часов.

- С понедельника по пятницу горожан ждёт свободная игра, где можно будет выбрать любую из более чем 30 настольных игр. А на выходных – в субботу и воскресенье – стартует настоящий чемпионат по настольным играм. Это отличный шанс для всех участников проявить свои стратегические навыки и побороться за звание чемпиона, - рассказали в Дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Для всех участников организаторы подготовили вкусные угощения.

Стоимость входа – 100 рублей. Действует Пушкинская карта.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site