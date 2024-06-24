Жителей Бурятии зовут на Фестиваль Молодежи

29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья с 12:00 до 18:00 состоится Фестиваль Молодежи (возрастное ограничение 6+).

- Здесь пройдут соревнования по уличным видам спорта, образовательная ярмарка от вузов и колледжей, а также волонтерских и молодежных организаций, творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников, а ТОСы республики представят ярмарку-выставку продукции собственного производства, - сообщают в мэрии города.

С 18:00 начнется вечерняя программа с выступлением танцевальных номеров от «PROJECT A2», юмористические номера от сборной команды КВН «Дальневосточные ворота», песни от кавер-групп «Tory Lane», «5 элемент» и певца «LUTAAR». Завершится концерт зажигательной музыкой от диджея Сергея Рязанова. Также планируется розыгрыш призов от партнёров и спонсоров фестиваля.

Фестиваль организован в рамках проекта от Росмолодежи при поддержке Молодежного центра Бурятии и Администрации города Улан-Удэ.

Чтобы попасть на фестиваль Дня молодежи бесплатно, регистрируйтесь на сайте (https://youthday.ru/city/ulan-ude)

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site