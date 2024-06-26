Культура 26.06.2024 в 16:33

Жителей Улан-Удэ приглашают отметить День молодежи возле Русского драмтеатра

С 17.00 там откроются интерактивные и образовательные площадки, а в 18.00 начнется концерт
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают отметить День молодежи возле Русского драмтеатра

28 июня, в преддверии Дня молодежи, на театральной площади Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева пройдет мероприятие «Улан – Удэ: мечтай, действуй, создавай!» (возрастной ценз 0+).

В этом году праздник День молодежи по всей стране будут отмечать 29 июня.

С 17.00 до 19.00 здесь будут работать интерактивные, образовательные и спортивные площадки, пройдут презентация социальных проектов для молодежи конкурса «Добрые дела – любимому городу», мастер-класс студии «Jumping Family», национальные игры «Талан тубшо наадан» и «Шагай наадан», игровая программа с аниматорами для детей и взрослых, семейные мастер–классы, площадка сдачи норм ГТО и спортивных игр.

С 18.00 до 19.00 свои лучшие номера представят творческие коллективы и исполнители вузов и сузов города Улан-Удэ.

С 19.00 до 22.00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты», а также молодых семей, руководителей и активистов учебных заведений, молодежных общественных организаций.

В программе выступление кавер-группа «The Presto Band», викторина и розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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