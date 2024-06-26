Театр «Байкал» завершает сезон большим гала-концертом

Театр «Байкал» презентует большой гала-концерт по итогам уходящего 82-го театрального сезона под названием «Үнгын дайда» (возрастное ограничение 6+).

Туда войдут вокальные, музыкальные и танцевальные номера из самых ярких творческих проектов театра, показанных за прошедший театральный сезон. Это номера из концертов - «Моя Бурятия», «Блеск Азии», «Show of Dance», «В мир кино», «Сагаалганай уулзалга», «Танцы и песни народов мира», сольный концерт Баярмы Бургутовой.

Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок-Сэрэн, Балданцэрэнэй Баттувшин, Гана, Гэрэлма Жалсанова и многие звездные имена театра «Байкал» примут участие в финальном концерте сезона.

- В этом сезоне театр «Байкал» впервые представил две сольные программы на главной сцене страны – в Государственном кремлёвском дворце. Эти концерты стали одним из самых значимых исторических событий в жизни театра и республики в целом, - отметили в министерстве культуры Бурятии.

Театр «Байкал» приглашает всех жителей и гостей солнечной Бурятии насладиться ярким финалом 82-го сезона с 10 по 14 июля в Театре оперы и балета.

Действует программа «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один