Культура 27.06.2024 в 13:53

В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная 85-летию Победы на реке Халхин Гол

Открытие состоится 2 июля в музее истории Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная 85-летию Победы на реке Халхин Гол

2 июля в Музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова открывается фотовыставка «Халхин-Гол. Дорогами дружбы» (возрастное ограничение 6+).

Выставка посвящена победе советских войск в районе реки Халхин-Гол над Японией. В событиях на Халхин-голе СССР помог Монголии отстоять свою независимость и сохранить территориальную целостность.

Эта победа также имела важное военно-политическое и международное значение. Она убедительно продемонстрировала военную мощь Советского Союза.

На выставке будут представлены 50 редких архивных фотографий из архивов Монголии, Музея Вооруженных сил Монголии, книги, юбилейные сувениры, медали и др. Также дополнят фотовыставку предметы из фондов Национального музея Республики Бурятия - фотодокументы, личные вещи и многое другое.

- В результате шестидневных боев японская армия была окружена и фактически уничтожена. 15 сентября японское правительство вынуждено было признать поражение и попросило о прекращении боевых действий, о чем было подписано соответствующее соглашение. Милитаристская Япония потерпела сокрушительное поражение на Халхин-голе. Согласно советским данным, ее потери превысили 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Красная Армия потеряла около 18 тыс. бойцов, монгольские войска - 165 человек убитыми и 401 ранеными, - сообщается в аннотации к выставке.

Выставка организована Министерством культуры Республики Бурятия, Национальным музеем Республики Бурятия совместно с Генеральным консульством Монголии в г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

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