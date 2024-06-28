Культура 28.06.2024 в 12:56

Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи

Занятия начнутся с 1 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи

Национальная библиотека Бурятии запустила проект «Лето в библиотеке» (возрастное ограничение 6+). В рамках проекта в июле пройдут мастер-классы по бурят-монгольской каллиграфии и бурятской живописи, музыкально-поэтические вечера, лекция о Telegram на бурятском языке, а также утренние йога-практики.

- Часть событий пройдет на крыше с красивым видом на город, часть – в уютном дворике усадьбы Молчанова (внутренний двор библиотеки). Также в июле на новом месте откроется Книжная лавка библиотеки, где можно будет купить литературу современных и классических бурятских авторов, книги для детей, а также краеведческие редкости, - рассказали в библиотеке.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте и в соцсетях библиотеки.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

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