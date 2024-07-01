В Тункинском нацпарке открылась необычная интерактивная экспозиция

В визитном центре «Хэшэгтэ» Тункинского национального парка 01 июля открылась интерактивная экспозиция «В гостях у кочевника», которая позволит посетителям погрузиться и проникнуться жизнью кочевых тункинцев (возрастное ограничение 6+).

Цель экспозиции – рассказать и показать гостям Тункинского национального парка традиции и обычаи тункинских бурят, которые нужно соблюдать и почитать. Для местных жителей экспозиция – это дань уважения к заслугам предков и изучение истории малой родины для подрастающего поколения.

Выставка делится на две половины — мужскую и женскую. Посередине юрты находится очаг, костер и алтарь– гунгарба. Экспозиция выполнена в этническом стиле и состоит из 7 тематических разделов. Когда посетитель крутит Хурдэ (священный барабан), статичные элементы включают звуки и подсветку картин нового раздела выставки.









- Тункинский национальный парк идет в ногу со временем. Отметим, что интерактивная экспозиция «В гостях у кочевника», оформленная как малая музейная форма - это новый формат предоставления информации для посетителей нашего района с применением современных технологий, думаю, что гостям понравится, - сказал Алексей Китаев, начальник отдела туризма и рекреации.

Аудиогид, который читает мудрый дедушка, расскажет гостям об оседлых кочевниках, горных бурятах, объяснит суть традиций и обычаев.

Посетители могут узнать особенности традиционной культуры хозяйствования тункинцев, познакомиться с бурятской кухней, потрогать предметы, имеющие отношение к специфике мужского и женского трудов (конская сбруя, охотничий инвентарь, деревянная прялка, меховые рукавички и др.)

Экспозиция «В гостях у кочевника» работает с 9.00 до 19.00, без выходных.

Уточнить детали и забронировать экскурсию можно по тел. 8(951)6369542 или по e-mail: tourism@tunkapark.ru.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Тункинский национальный парк