Культура 01.07.2024 в 17:55

В Тункинском нацпарке открылась необычная интерактивная экспозиция

Ее можно увидеть в визитном центре «Хэшэгтэ»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском нацпарке открылась необычная интерактивная экспозиция

В визитном центре «Хэшэгтэ» Тункинского национального парка 01 июля открылась интерактивная экспозиция «В гостях у кочевника», которая позволит посетителям погрузиться и проникнуться жизнью кочевых тункинцев (возрастное ограничение 6+).

Цель экспозиции – рассказать и показать гостям Тункинского национального парка традиции и обычаи тункинских бурят, которые нужно соблюдать и почитать. Для местных жителей экспозиция – это дань уважения к заслугам предков и изучение истории малой родины для подрастающего поколения.

Выставка делится на две половины — мужскую и женскую. Посередине юрты находится очаг, костер и алтарь– гунгарба. Экспозиция выполнена в этническом стиле и состоит из 7 тематических разделов. Когда посетитель крутит Хурдэ (священный барабан), статичные элементы включают звуки и подсветку картин нового раздела выставки.



- Тункинский национальный парк идет в ногу со временем. Отметим, что интерактивная экспозиция «В гостях у кочевника», оформленная как малая музейная форма - это новый формат предоставления информации для посетителей нашего района с применением современных технологий, думаю, что гостям понравится, - сказал Алексей Китаев, начальник отдела туризма и рекреации.

Аудиогид, который читает мудрый дедушка, расскажет гостям об оседлых кочевниках, горных бурятах, объяснит суть традиций и обычаев.

Посетители могут узнать особенности традиционной культуры хозяйствования тункинцев, познакомиться с бурятской кухней, потрогать предметы, имеющие отношение к специфике мужского и женского трудов (конская сбруя, охотничий инвентарь, деревянная прялка, меховые рукавички и др.)

Экспозиция «В гостях у кочевника» работает с 9.00 до 19.00, без выходных.

Уточнить детали и забронировать экскурсию можно по тел. 8(951)6369542 или по e-mail: tourism@tunkapark.ru.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Тункинский национальный парк

Все новости

В Бурятии бизнесмен получил условный срок за смерть работника
01.07.2024 в 17:56
В Тункинском нацпарке открылась необычная интерактивная экспозиция
01.07.2024 в 17:55
В Бурятии медведи могут начать пожирать друг друга
01.07.2024 в 17:28
Дацан «Ринпоче Багша» отпразднует День рождения Его Святейшества Далай-ламы
01.07.2024 в 17:22
В Улан-Удэ из-за жары не будут отключать холодную воду
01.07.2024 в 17:07
На Байкале в селе Турка торжественно открыли навигационный сезон
01.07.2024 в 16:58
Школьников Бурятии приглашают на смену «Город профессий» в лагере «Дружба»
01.07.2024 в 16:34
В Улан-Удэ подумают над огораживанием «зеленых зон» от толп пешеходов
01.07.2024 в 16:19
Дороги в Улан-Удэ в жару поливают каждый день
01.07.2024 в 16:13
В лесах Улан-Удэ высадили 8 тысяч сеянцев сосны
01.07.2024 в 16:01
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи
Занятия начнутся с 1 июля
28.06.2024 в 12:56
В Улан-Удэ откроется выставка, посвященная 85-летию Победы на реке Халхин Гол
Открытие состоится 2 июля в музее истории Бурятии
27.06.2024 в 13:53
Театр «Байкал» завершает сезон большим гала-концертом
Концерты пройдут с 10 по 14 июля в Театре оперы и балета
26.06.2024 в 17:10
Жителей Улан-Удэ приглашают отметить День молодежи возле Русского драмтеатра
С 17.00 там откроются интерактивные и образовательные площадки, а в 18.00 начнется концерт
26.06.2024 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru