Культура 02.07.2024 в 10:12
В следственном изоляторе Бурятии прошел День открытых дверей
В этот день родственники осужденных могли встретиться и побыть со своими близкими
В следственном изоляторе № 1 Бурятии состоялся День открытых дверей для родственников осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию.
Гостям учреждения показали условия отбывания наказания и рассказали о жизни осужденных в учреждении. После чего они смогли побыть со своими родными и близкими.
В завершение Дня открытых дверей начальник отряда Чингиз Доржиев поблагодарил родственников за участие в жизни осужденных и оказание им моральной поддержки в период отбывания наказания.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия