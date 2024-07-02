В следственном изоляторе Бурятии прошел День открытых дверей

В следственном изоляторе № 1 Бурятии состоялся День открытых дверей для родственников осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию.

Гостям учреждения показали условия отбывания наказания и рассказали о жизни осужденных в учреждении. После чего они смогли побыть со своими родными и близкими.

В завершение Дня открытых дверей начальник отряда Чингиз Доржиев поблагодарил родственников за участие в жизни осужденных и оказание им моральной поддержки в период отбывания наказания.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия