Жителей Бурятии зовут на фестиваль «Ночь ёхора»

Уже в эту пятницу, 5 июля с 18:00 до 00:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья развернется грандиозное событие – 16-ый фестиваль «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+).

В этом году за главный приз в 400 тысяч рублей поборются девять коллективов из районов Бурятии, которые представят свои яркие и самобытные танцы. Также среди участников фестиваля пройдет вокальный конкурс на лучшее исполнение и презентацию бурятских авторских и народных песен.

Гостей праздника на «Ночи ёхора» ждут зажигательные танцы и песни, мастер-классы по ёхорам, интерактивные площадки (стрельба из национального лука, рисование на холстах, мастер-классы по старомонгольской письменности, изготовлению слаймов, детские зоны, фотозоны), зоны отдыха и приёма пищи, концерт артистов театра «Байкал» и специальных гостей из Тывы и Калмыкии, традиционный гранд-ёхор, объединяющий всех участников и зрителей.

Среди участников «Ночи Ёхора» в этом году также креативная команда «САЙНУУ!» - создатели одноименного успешного социокультурного проекта совместно с ВЭБ.РФ в республике.

Для этого события команда подготовила специальные мероприятия, в том числе мастер – классы от художников и QR-квест, основанный на аудиогидах в общественном транспорте от жителей проекта «САЙНУУ!».

5 июля с 18:00 до 00:00 в Этнографическом музее. Вход свободный.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте театра "Байкал".

Возрастное ограничение 0+.





Фото: Номер один

Фото: Номер один