Культура 03.07.2024 в 17:24
6 июля в Этнографическом музее отпразднуют праздник Ивана Купалы
Гостей праздника ждут игры, мастер-классы, концерт
Этнографический музей на Верхней Березовке объявляет о проведении одного из самых ярких событий этого лета – праздника Ивана Купалы (возрастное ограничение 0+). Праздник состоится 6 июля, начнется с 13.00.
В программе мероприятия запланирован концерт музыкальной группы «Сезон дождей». Ребята исполнят авторские произведения и кавер-версии на известные песни.
Гости праздника узнают о традиционных играх, которые проводились в старину в День Ивана Купала и поучаствуют в мастер классах.
Они попробуют погадать на картах в специальной тематической зоне, сплетут венки из живых цветов, раскрасят сумки-шопперы, изготовят украшения, создадут первое глиняное изделие.
Возрастное ограничение 0+
Фото: loon.site