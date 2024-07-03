Культура 03.07.2024 в 17:24

6 июля в Этнографическом музее отпразднуют праздник Ивана Купалы

Гостей праздника ждут игры, мастер-классы, концерт
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Текст: Служба информации "Номер один"
6 июля в Этнографическом музее отпразднуют праздник Ивана Купалы

Этнографический музей на Верхней Березовке объявляет о проведении одного из самых ярких событий этого лета – праздника Ивана Купалы (возрастное ограничение 0+). Праздник состоится 6 июля, начнется с 13.00.

В программе мероприятия запланирован концерт музыкальной группы «Сезон дождей». Ребята исполнят авторские произведения и кавер-версии на известные песни.

Гости праздника узнают о традиционных играх, которые проводились в старину в День Ивана Купала и поучаствуют в мастер классах.

Они попробуют погадать на картах в специальной тематической зоне, сплетут венки из живых цветов, раскрасят сумки-шопперы, изготовят украшения, создадут первое глиняное изделие.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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