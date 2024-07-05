Культура 05.07.2024 в 17:40

Жителей Бурятии зовут на Большие семейные выходные в Этномузей

06 июля там состоится ряд праздничных мероприятий
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут на Большие семейные выходные в Этномузей

Этнографический музей народов Забайкалья приглашает 06 июля на «Большие семейные выходные», приуроченные празднованию Международного Дня семьи, любви и верности (возрастное ограничение 0+).

В программе: конкурс детских рисунков «Ромашки на асфальте», творческие мастер-классы по плетению венков из ромашек, по гончарному ремеслу, по прядению и росписи по ткани для детей и взрослых.

Также в рамках Больших семейных выходных состоится праздничная программа «Иван Купала». В нее входит концерт группы «Сезон дождей» и старинные игры, которые традиционно проводились во время празднования Дня Ивана Купала.

Во время мероприятия также будет работать выставка-продажа от мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

- Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу праздника и подарить своим близким незабываемые моменты! – позвали горожан в Этномузее.

Все мероприятия на территории Этномузея начнутся с 13.00. Подробно о программе праздника можно узнать в соцсетях музея.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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