Культура 08.07.2024 в 17:23

Жителей Бурятии приглашают посетить новое творческое пространство

Оно находится в Республиканской детско - юношеской библиотеке
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Текст: Анастасия Удовенко
Жителей Бурятии приглашают посетить новое творческое пространство

С 11 июля все желающие смогут свободно посетить коворкинг - пространство в Республиканской детско - юношеской библиотеке. Открытие состоится 11 июля с 14.00 до 18.00.

- Посетителям будут доступны такие виды деятельности как живопись и скетчинг, выжигание по дереву и вязание на спицах, вы также сможете создать собственный фотоконтент на профессиональную камеру, послушать виниловые пластинки, научиться пользоваться графическими редакторами и многое другое, - рассказали в библиотеке.

Библиотека предоставляет посетителям все необходимые материалы и оборудование для творчества, а также подбирает индивидуальные книжные пособия для каждого посетителя.

А для тех, кто желает больше погрузиться в декоративно-прикладное искусство, будут организованы мастер-классы.

Коворкинг-пространство будет работать с понедельника по пятницу с самого утра до 18:00 по адресу ул. Ключевская, 23а. Для того, чтобы попасть в творческое пространство необходимо записаться в библиотеку и приобрести читательский билет.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июля

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