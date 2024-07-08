Жителей Бурятии приглашают посетить новое творческое пространство

С 11 июля все желающие смогут свободно посетить коворкинг - пространство в Республиканской детско - юношеской библиотеке. Открытие состоится 11 июля с 14.00 до 18.00.

- Посетителям будут доступны такие виды деятельности как живопись и скетчинг, выжигание по дереву и вязание на спицах, вы также сможете создать собственный фотоконтент на профессиональную камеру, послушать виниловые пластинки, научиться пользоваться графическими редакторами и многое другое, - рассказали в библиотеке.

Библиотека предоставляет посетителям все необходимые материалы и оборудование для творчества, а также подбирает индивидуальные книжные пособия для каждого посетителя.

А для тех, кто желает больше погрузиться в декоративно-прикладное искусство, будут организованы мастер-классы.

Коворкинг-пространство будет работать с понедельника по пятницу с самого утра до 18:00 по адресу ул. Ключевская, 23а. Для того, чтобы попасть в творческое пространство необходимо записаться в библиотеку и приобрести читательский билет.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site