20 августа в Улан-Удэ откроется выставка, посвященная лету

Национальный музей Бурятии продолжает серию выставок «Времена года» (0+). 20 августа начнет работу выставка «Времена года. Лето» из фондов Художественного музея им. Ц.С. Сампилова (возрастное ограничение 0+).

- Зрители смогут увидеть произведения живописи, декоративно-прикладного искусства (текстиль, керамика) художников Бурятии. Каждый автор запечатлел свое представление об летнем времени года и передал состояние природы и человека, - рассказали организаторы выставки.

На выставке будет представлено более 50-ти произведений знаменитых художников Бурятии, среди них: Р.С. Мэрдыгеев, К.А. Дульбеев, А.В. Казанский, С.Р. Ринчинов, Е.И. Неволина, А.Р. Бритова, Б.С. Садыков, Ч.Б. Шенхоров, В.А. Базаров, Р.Ц. Жимбиева и другие авторы.

Выставка приурочена к 80-летию Художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один