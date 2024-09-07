Культура 07.09.2024 в 14:39
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Краски старого города»
На нем представлены разные предметы старины
Текст: Елена Кокорина
Жителей Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Новые краски старого города». Он стартовал сегодня, 7 сентября, в 13 часов в Гостиных рядах.
- Вы сможете увидеть скульптуры, фотографии, рисунки, посетить лекции и мастер-классы, окунуться в историю жителей прошлого и многое другое на различных локациях старого города – центра нашего Улан-Удэ, - рассказали в мэрии города.
Приходите и окунитесь в атмосферу истории и искусства!
Возрастное ограничение 0+
Фото: скриншот видео мэрии города
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