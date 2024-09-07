В Улан-Удэ проходит фестиваль «Краски старого города»

Жителей Улан-Удэ приглашают на фестиваль «Новые краски старого города». Он стартовал сегодня, 7 сентября, в 13 часов в Гостиных рядах.

- Вы сможете увидеть скульптуры, фотографии, рисунки, посетить лекции и мастер-классы, окунуться в историю жителей прошлого и многое другое на различных локациях старого города – центра нашего Улан-Удэ, - рассказали в мэрии города.

Приходите и окунитесь в атмосферу истории и искусства!

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео мэрии города