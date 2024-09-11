Учителя Бурятии примут участие в Главной просветительской премии страны

Жители Бурятии активно участвуют в конкурсе «Знание.Премия» (возрастное ограничение 18+). Ежегодно интерес к этой награде у педагогов и лекторов нашей республики растет.

- В 2023 году от нашей республики было подано 80 заявок на награду «Знание.Премия», что в пять раз больше, чем в 2022. В 2024 году эта цифра, как ожидается, снова вырастет. В основном, проекты от соискателей республики направлены на сохранение национальных ценностей и воспитание любви к родному краю, - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Подать заявку на «Знание.Премия» Российского общества «Знание» можно на официальном сайте https://award.znanierussia.ru/ до 30 сентября.

Премия учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения и популяризаторов науки. Также в конкурсе могут участвовать просветительские проекты и компании.

19 номинаций премии охватывают все сферы жизни: культуру и искусство, историю, науку и технологии, бизнес, экономику и право и другие. Чтобы победить в одной из номинаций, нужно пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки жюри и экспертов, а ещё - большое количество голосов в онлайн-голосовании.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один