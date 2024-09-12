Культура 12.09.2024 в 15:43

Жителей Улан-Удэ зовут на фестиваль «Движ ФЕСТ»

Он пройдет в эту субботу, 14 сентября, в парке им. С.Н. Орешкова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ зовут на фестиваль «Движ ФЕСТ»

Жителей Улан-Удэ приглашают на молодежный фестиваль «Движ ФЕСТ» (возрастное ограничение 6+). Он пройдет в эту субботу, 14 сентября, в парке им. С.Н. Орешкова.

В программе мероприятия: квест-шоу с элементами экстрима, показ моды от школы моделей Марии Пушминой, зажигательный флэшмоб, творческие коллективы с современными танцами, яркие номера от театра-студии «За гранью...», увлекательные конкурсы с награждением, выступление кавер-группы «5-й элемент».

Кроме того, гостей фестиваля ждут QR- квест, мастер-классы, выставка робототехники и очки виртуальной реальности. В завершение программы состоятся неоновое шоу и дискотека под открытым небом. Специальный гость фестиваля – музыкальная группа «LUTAAR».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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