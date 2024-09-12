Культура 12.09.2024 в 16:05

В Бурятии выберут лучшие творческие коллективы на Всероссийский конкурс «Казачий круг»

Заявки конкурсантов принимаются до 25 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут лучшие творческие коллективы на Всероссийский конкурс «Казачий круг»

В Бурятии пройдет отбор на Всероссийский конкурс «Казачий круг» (возрастное ограничение 0+). В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Республику Бурятия и Забайкальский край.

- К участию приглашаются профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и отдельные исполнители, репертуар которых основан на локальных казачьих традициях, включая студенческие и детские творческие коллективы, молодых исполнителей, - сообщает сайт РЦНТ.

Конкурс проходит в четырех номинациях: фольклорно-этнографические, аутентичные, народно-сценические и хореографические коллективы/исполнители.

Заявки и видеоматериалы конкурсантов принимаются до 25 сентября 2024 г. на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru. Справки по тел. :8 (3012) 37-93-60 (доб.209)

Положение о конкурсе можно скачать на сайте РЦНТ.

Очный смотр программ участников состоится 12 октября в концертно-театральном центре «Феникс» г. Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

Победитель-обладатель гран-при отборочного тура представит Бурятию на заключительном гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в г. Москве.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

 

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конкурс казачество Бурятия

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