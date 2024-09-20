Театр «Байкал» приглашает жителей Бурятии концерт «От Монголов к Моголам»

С 24 по 26 сентября в театре оперы и балета состоится показ театрализованного концерта «От Монголов к Моголам» (возрастное ограничение 6+).

- Концерт «От Монголов к Моголам» - это «монгольский след в культуре Азии», воплощенный в танце, музыке, пении, костюмах. Это осознание природы общечеловеческих отношений, что влияют на все наше мироздание. И доказательство тому, что связующим фактором для всех народов Мира может быть только культура и искусство, - говорят создатели проекта.

Специально к проекту театр «Байкал» пригласил гостей. Это потомственный певец Абаад Ахмед и исполнитель северо-индийского классического танца в стиле катхак Шубхам Тивари из Индии, а также танцор Дамчаабагдар Ёндон.из Монголии.

В концерте примут участие ведущие артисты театра.

Концерты пройдут 24, 25, 26 сентября в 18:30 в театре оперы и балета.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один