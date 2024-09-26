Культура 26.09.2024 в 16:21

В Улан-Удэ открылся XXIX Книжный салон

Мероприятие продлится два дня - 26 и 27 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылся XXIX Книжный салон

В Улан-Удэ сегодня состоялось открытие 29-го литературного фестиваля «Книжный салон» (возрастное ограничение 6+).

- Сегодня и завтра в Национальной библиотеке Бурятии пройдут книжная ярмарка, встречи с писателями и поэтами, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и многое другое, - сообщили организаторы мероприятия.

Традиционно на фестивале собираются республиканские издатели, писатели, иллюстраторы, представители книжных магазинов, участники культурного и литературного сообществ Бурятии и регионов России.

Среди участников: издательства «Номад», «Рипол классик», «Буряад монгол ном», «Бэлиг», «Рубеж», редакция журнала «Байкал», книжные магазины города, краеведческая книжная лавка Национальной библиотеки и другие.

Почетным гостем стал Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук, профессор.

Одним из центральных событий салона станет конкурс «Книга года Республики Бурятия».

Подробнее ознакомиться с программой Книжного салона можно на сайте фестиваля https://ks.nbrb.ru/.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, правительство РБ

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книжный салон национальная библиотека

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