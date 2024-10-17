Культура 17.10.2024 в 11:39

Жители Бурятии соберутся на Байкальский литературный фестиваль

В программе для гостей -  концерты, лекции, семинары для молодых писателей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии соберутся на Байкальский литературный фестиваль

15 ноября Национальная библиотека Бурятии при поддержке министерства культуры Бурятии проведет V Байкальский литературный фестиваль (возрастное ограничение 6+). Фестиваль пройдет в здании Национальной библиотеки РБ, в Улан-Удэ по адресу: ул. Ербанова, 4.

В рамках фестиваля пройдут концерты, лекции, а также литературный семинар-мастерская для молодых писателей.  

- Впервые литературное событие состоялось в 2020 году и стартовало под названием «Байкальские чтения». Фестиваль был посвящен 95-летию Дамбы Жалсараева, автору гимна республики, выдающемуся поэту Бурятии и заслуженному работнику культуры Бурятии и России, - сообщили в библиотеке.

В этом году пятый уже по счету фестиваль посвятили 100-летнему юбилею баснописца, поэта и переводчика Гунги Чимитова.

Гунга Чимитов стал одним из созидателей нового жанра в национальной поэзии — басни, был популярен как автор многочисленных лирических стихов, ставшими народными песнями, а также переводил на бурятский язык произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Михаила Шолохова, Сергея Михалкова и других.

Перу поэта также принадлежат переводы на бурятский язык комедии «Ревизор» Николая Гоголя, пьес Александра Островского, Максима Горького, Александра Вампилова, трагедии Уильяма Шекспира и других. Спектакли, поставленные по этим произведениям, вошли в постоянный репертуар Бурятского государственного академического драматического театра имени Хоца Намсараева.

В рамках фестиваля в Национальной библиотеке пройдет презентация сборника басен Гунги Чимитова, концерты, лекции, а также семинар-мастерская для молодых писателей, который проводится для поддержки талантливых начинающих литераторов Сибири и Дальнего Востока.

Байкальский литературный фестиваль соберет писателей, поэтов, литературоведов и для всех, кто любит книги.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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