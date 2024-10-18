Культура 18.10.2024 в 13:25

В Бурятии пройдет выступление поющих и знаменитых

Новый проект готовит театр танца «Байкал»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет выступление поющих и знаменитых

Артисты театра «Байкал» презентуют новый проект «Дуутай суутай», что в переводе означает поющие и знаменитые. Балетная труппа оперного театра Бурятии, а также такие известные артисты, как Бадма-Ханда Аюшеева, Гана, Чимит Санжимитупов, Баярма Бургутова, Жаргал Бадмаев, Гэрэлма Жалсанова, Цыпилма Аюшеева, Сэдэб Банчикова, Сэсэгма Сандипова, Даба Дашинорбоев и Бутидма Жугдурова встретятся на одной сцене и исполнят свои нашумевшие хиты.

- В программе концерта как народные, так и авторские песни, которые покорили сердца зрителей и стали визитной карточкой каждого артиста. Выступления солистов будут сопровождаться зажигательными подтанцовками балетной труппы театра. Полюбившиеся многими челленджи, яркие и стильные образы артистов, национальные костюмы и украшения не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Концерты пройдут 2, 3 и 4 ноября 2024 года на сцене Бурятского театра оперы и балета.

Билеты уже в продаже. Действует программа «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+

Фото: театр «Байкал»

 

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