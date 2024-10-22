Культура 22.10.2024 в 16:39

В Бурятии билеты на новогодний спектакль подорожают на 25%

Местным жителям советуют поторопиться с их покупкой
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии билеты на новогодний спектакль подорожают на 25%

Жителям Бурятии советуют поторопиться с покупкой билетов на новогодний спектакль «Щелкунчик», который является самой верной приметой новогодних каникул. Как сообщили в Бурятском театре оперы и балета, цена на него скоро вырастет на 25%.

- Мы запустили в продажу билеты на показы «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского в декабре ещё летом. Сейчас можно купить билеты на показы в январе. Самые предусмотрительные зрители уже приобрели себе билеты со скидкой 15%. Напомним, что сейчас при покупке на сайте театра ещё действует промокод ZARANEE. Мы знаем, что ближе к Новому году начнется ажиотаж и билетов скорее всего не останется. Поэтому призываем позаботиться о своём новогоднем настроении уже сейчас, - говорит директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.


Сейчас зрители могут приобрести билеты по самой выгодной цене. С 25 октября ожидается повышение цен на балет «Щелкунчик» на 25%. Для тех, кто хочет порадовать себя перед Новым годом и окунуться в атмосферу сказки и волшебства, в афише Бурятского театра оперы и балета можно найти в продаже билеты на показы с 24 по 30 декабря и с 6 по 8 января.


Купить балеты можно в кассе и на сайте театра, в том числе по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 0+

Фото: Егор Бельских

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