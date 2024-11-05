Культура 05.11.2024 в 09:46

Экс-солистка Бурятского оперного театра Мария Ринчинова ушла из жизни

Она работала в филиале Мариинского театра в Северной Осетии- Алании
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Текст: Служба информации "Номер один"
Экс-солистка Бурятского оперного театра Мария Ринчинова ушла из жизни

4 ноября не стало Марии Ринчиновой - солистки оперной труппы филиала Мариинского театра, сообщили в филиале Мариинского театра в Северной Осетии- Алании.

Мария Ринчинова родилась в республике Бурятия. Окончила Музыкальный колледж им.П.И.Чайковского (Улан-Удэ), а также Российскую академию музыки им. Гнесиных. После чего успешно солировала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

С 2023 года Мария стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра, где дебютировала в роли Няни в опере П.Чайковского «Евгений Онегин». После этого Мария не раз очаровывала зрителей ролями Бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие».

Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.

- Коллектив филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался её творчеством, - сообщается на сайте театра.

Фото: личная страница в ВКонтакте

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