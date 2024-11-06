Культура 06.11.2024 в 15:19

В Бурятии стартует уникальный проект - «Культурный дневник школьника»

Дневник позволит детям записывать свои впечатления о походах в музеи и театры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартует уникальный проект - «Культурный дневник школьника»

В Бурятии стартует уникальный проект - «Культурный дневник школьника» (возрастное ограничение 6+). Дневник позволит детям записывать свои впечатления о походах в кино и театр.

- Проект не только предоставляет школьникам возможность делиться своими впечатлениями, но и дает учреждениям культуры ценную обратную связь о том, как реагируют юные посетители на мероприятия. Каждое посещение культурного события фиксируется в дневнике, где учащиеся могут записывать свои мысли, рисовать и приклеивать фотоматериалы, такие как билеты и стикеры, - подчеркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В дневнике предусмотрены разделы, посвященные архитектуре, театрам, музеям, музыке, литературе и другим аспектам культурной жизни, что способствует более глубокому погружению в культуру и традиции республики.

Важной частью реализации проекта станут республиканские конкурсные мероприятия, в которых будут определены «Самый культурный класс», «Самый культурный ученик» и «Самая культурная семья». Наиболее активные участники будут поощрены: посещением театров и музеев, подарочными книгами и даже билетами в кинотеатры.

Дневник презентуют 22 ноября 2024 года в рамках республиканского патриотического форума «Улан-Удэ — я горжусь!» (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: минкультуры РБ

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