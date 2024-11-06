Культура 06.11.2024 в 16:25

Колледж искусств в Улан-Удэ приглашает на юбилейный концерт

Он состоится 5 декабря в концертном зале колледжа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Колледж искусств в Улан-Удэ приглашает на юбилейный концерт

Колледж искусств им. П.И. Чайковского приглашает на концерт в честь 75-летия дирижерско-хорового отделения (возрастное ограничение 6+). Концерт состоится 5 декабря в концертном зале колледжа. В программу концерта вошли лучшие шедевры хоровой музыки.

На концерте также выступят девять хоровых коллективов от детских школ искусств Улан-Удэ. Руководители и дирижеры этих коллективов - выпускники дирижерско-хорового отделения колледжа искусств в разные годы.

- Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Смешанный хор колледжа искусств является одним из лучших хоровых коллективов Бурятии. Смешанный хор ведёт большую концертную и просветительскую работу как в Улан-Удэ, так и в районах Бурятии, в том числе и за рубежом.  А также часто выступает с сольными концертами на различных площадках города с разнообразным репертуаром, привлекающим слушателей всех возрастов, - рассказывают организаторы концерта.

С сентября 2021 года хором руководит лауреат всероссийских и международных конкурсов дирижеров, хормейстер Бурятского театра оперы и балета, лауреат стипендии Правительства России для молодых деятелей культуры и искусства 2024 года от Союза театральных деятелей РФ Майдар Дамбаев. Под его чутким руководством большой коллектив не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 

Начало концерта в 16.00.

Возрастное ограничение 6+.

 

Фото: Номер один

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