Культура 06.11.2024 в 16:45

Жители Улан-Удэ могут обучиться бурятской традиционной живописи

Первое занятие состоится уже в эту субботу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут обучиться бурятской традиционной живописи

Художественный музей им. Ц.С. Сампилова приглашает на цикл занятий, посвященный бурятской традиционной живописи — буряад зураг (возрастное ограничение 6+).

Первое занятие для всех желающих состоится уже 9 ноября. Тема занятия - Пейзаж в традиционной живописи «буряад зураг».

В 15:00 — дети;

В 16:00 — взрослые;

Занятие проводит: Екатерина Асалханова, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов, художница, вдохновленная духом бурятской культуры.

Ее творчество - гармоничное сочетание реалистической школы живописи, стиля «буряад зураг» и образов буддийской иконографии. Ее работы пронизаны непосредственностью и искренностью, а ее произведения находятся в фондах российских музеев и частных коллекциях.

Адрес: музей им. Ц.С. Сампилова, Куйбышева, 29. Запись по телефону: 21-43-93

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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с 5 по 11 ноября

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