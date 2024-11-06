Жители Улан-Удэ могут обучиться бурятской традиционной живописи

Художественный музей им. Ц.С. Сампилова приглашает на цикл занятий, посвященный бурятской традиционной живописи — буряад зураг (возрастное ограничение 6+).

Первое занятие для всех желающих состоится уже 9 ноября. Тема занятия - Пейзаж в традиционной живописи «буряад зураг».

В 15:00 — дети;

В 16:00 — взрослые;

Занятие проводит: Екатерина Асалханова, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов, художница, вдохновленная духом бурятской культуры.

Ее творчество - гармоничное сочетание реалистической школы живописи, стиля «буряад зураг» и образов буддийской иконографии. Ее работы пронизаны непосредственностью и искренностью, а ее произведения находятся в фондах российских музеев и частных коллекциях.

Адрес: музей им. Ц.С. Сампилова, Куйбышева, 29. Запись по телефону: 21-43-93

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site