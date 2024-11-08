Культура 08.11.2024 в 13:49

Цирк Бурятии покажет в декабре новую программу

11 декабря он представит спектакль «До Луны и обратно»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Цирк Бурятии покажет в декабре новую программу

Государственный цирк Бурятии покажет в декабре новую программу. 11 декабря он представит спектакль «До Луны и обратно» (возрастное ограничение 0+).

Премьера нового циркового шоу пройдет 11 декабря на сцене Буряад театра. Главными героями будут клоуны, а клоуны, как известно – любимцы детской публики. 

- Это на первый взгляд, быть клоуном – просто, но на самом деле клоунада - это один из самых сложных цирковых жанров. Потому что клоуны должны быть универсальными артистами, которые мастерски владеют приемами эквилибра, акробатики, актерского мастерства, жонглирования и так далее, - говорит директор цирка Бурятии Тудуп Батуев. 

Новая программа «До Луны и обратно» - это спектакль-фантазия, в основе которого простые человеческие ценности: любовь к ближнему, доброта, сострадание, поддержка. Организаторы обещают перенести зрителей в волшебный мир фантастических персонажей, веселых и необычных приключений.  

На сцене театра радовать и впечатлять в этот день будут клоуны: цирковые артисты Раджана Цыренова, Денис Николаев и актрисы Елизавета Михайлова, Людмила Кузьмина. 

- Создавая спектакль «До Луны и обратно», мы хотели создать шоу, которое будет не просто смешным, но и подарит яркие, незабываемые впечатления. Мы вкладываем в наше шоу много души и творчества, создавая нечто по-настоящему уникальное, - отмечает художественный руководитель Алдар Кынзыбеев.

Показы спектакля состоятся 11 декабря в 11:00, 13:00 и 15:00, Бурдрам.

Возрастное ограничение: 0+

 

Фото: Министерство культуры Бурятии

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