С 19 ноября в Бурятии стартует уникальный Фестиваль школьных театров

С 19 по 21 ноября на сценах Буряад театра и Русского драматического театра состоится II-ой фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг» (возрастное ограничение 0+). Организатор фестиваля - Театр кукол «Ульгэр», единственный театр для детей и юношества в Бурятии, четырежды лауреат национальной премии России «Золотая маска».

- «Алтан Баг» — это важная платформа для обмена опытом в развитии детского театрального искусства в нашей республике. Фестиваль-конкурс собирает театральные студии со всей Бурятии, - рассказывают в минкульте Бурятии.

На фестивале юные артисты играют свой спектакль и в течение трех дней смотрят представления других коллективов, знакомятся друг с другом, учатся друг у друга.

Педагоги, руководители школьных театров обмениваются опытом, как выбрать литературный материал для постановки, как раскрыть потенциал учащихся.

В этом году среди 100 поданных заявок в финал конкурса прошли 30 школьных театров, в том числе из районов республики – Окинского, Еравнинского, Кижингинского, Закаменского, Заиграевского, Мухоршибирского, Баргузинского, Прибайкальского, Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, Иволгинского.

Постановки могут посмотреть все желающие в дни фестиваля с 19 по 21 ноября.





В афише собраны как драматические, так и кукольные спектакли, есть и постановки на двух языках, или только на бурятском или русском. Можно увидеть и спектакли без слов, потому что они пластические, и главное в них — движение актеров.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site