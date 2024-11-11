Жителям Бурятии покажут новый спектакль по произведению Чингиза Айтматова (возрастное ограничение 12+). Премьера спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» состоится 15 ноября в 18:30 и 16 ноября в 17:00.

Марат Дашемпилов, заслуженный артист Республики Бурятия, экс-артист Цирка дю Солей, артист Буряад театра предстанет в качестве режиссера спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименному произведению Чингиза Айтматова.

- Герои спектакля отправляются на охоту, но во время ночёвки на море из-за шторма они теряют нужный курс и теперь плывут в неведомом направлении. Новое театральное прочтение бессмертного произведения классика –погрузит зрителей в сюжет, пронизанный легендами и мифами северных народов, а также извечным мотивом о человечности и героизме, - сообщили в Буряад театре.

Спектакль создан при помощи творческого проекта «Поддержка молодой режиссуры в рамках «Программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока».

Спектакль доступен по программе «Пушкинская карта».

Телефон для справок: 222-537

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один