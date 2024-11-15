Культура 15.11.2024 в 15:20

6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND

Музыканты со всех регионов страны выступят на сцене в КТЦ «Феникс»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND

6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND (возрастное ограничение 16+). Музыканты со всех регионов страны выступят на сцене в КТЦ «Феникс».

- В рамках фестиваля пройдут выступления финалистов экспертного отбора и конференция с участием представителей музыкальной индустрии. Шоукейс создан для развития музыкальной культуры в регионах России и поддержки молодых талантливых музыкантов. Фестиваль UU.SOUND позволяет музыкантам и организаторам обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и наладить новые партнерские связи, а зрителям открыть для себя новую музыку, - говорят организаторы фестиваля.

Специальный гость первого дня шоукейса - этно-группа «Намгар». Для вас выступит группа, которую в музыкальном сообществе называют «уникальным евразийским феноменом».

7 декабря в КТЦ «Феникс» пройдёт второй день UU.SOUND.

На концерте выступят участники шоукейса - молодые, начинающие музыканты со всей Сибири и Дальнего Востока. Специальным гостем вечера станет группа «Beautiful Boys» из г. Саратов.

«Beautiful Boys» - это удивительное сочетание экзистенциального лоу-фай рока с оперным вокалом. Вокалиста и сонграйтера группы Ивана Подгороднева отличает яркий выразительный вокал, необычайная музыкальность и узнаваемость. Иван – профессиональный певец с консерваторским образованием по классу «Академическое пение», артист является солистом театра оперы и балета.

6 декабря, начало программы в 18.30.

7 декабря, начало программы в 17.30

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже
15.11.2024 в 16:32
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
15.11.2024 в 16:18
В Улан-Удэ светофор на Трубачеева получил кнопку
15.11.2024 в 15:53
Завтра жителей Бурятии ожидает Бобровая луна
15.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары
15.11.2024 в 15:30
В Бурятии спасли раненую сову
15.11.2024 в 15:21
6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND
15.11.2024 в 15:20
На дорогах Бурятии устраняют последствия снегопада
15.11.2024 в 15:05
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону
15.11.2024 в 14:54
Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели
15.11.2024 в 14:38
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии вновь пройдет Байкальский рождественский фестиваль
Он откроется 27 декабря выступлением российской органистки Елены Симонянц
13.11.2024 в 17:40
Театр «Байкал» поедет с гастролями в Читу и Иркутск
Артисты представят премьерную концертную программу «Дуутай суутай»
13.11.2024 в 16:54
Цирк Бурятии приготовил новую шоу-программу «Колесо времени»
Ее можно будет увидеть в новогодние праздники
12.11.2024 в 14:52
В Бурятии пройдет фестиваль школьных театров

Дети сыграют спектакли на сценах Русского драматического театра и Буряад театра

11.11.2024 в 17:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru