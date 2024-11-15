6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND (возрастное ограничение 16+). Музыканты со всех регионов страны выступят на сцене в КТЦ «Феникс».

- В рамках фестиваля пройдут выступления финалистов экспертного отбора и конференция с участием представителей музыкальной индустрии. Шоукейс создан для развития музыкальной культуры в регионах России и поддержки молодых талантливых музыкантов. Фестиваль UU.SOUND позволяет музыкантам и организаторам обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и наладить новые партнерские связи, а зрителям открыть для себя новую музыку, - говорят организаторы фестиваля.

Специальный гость первого дня шоукейса - этно-группа «Намгар». Для вас выступит группа, которую в музыкальном сообществе называют «уникальным евразийским феноменом».

7 декабря в КТЦ «Феникс» пройдёт второй день UU.SOUND.

На концерте выступят участники шоукейса - молодые, начинающие музыканты со всей Сибири и Дальнего Востока. Специальным гостем вечера станет группа «Beautiful Boys» из г. Саратов.

«Beautiful Boys» - это удивительное сочетание экзистенциального лоу-фай рока с оперным вокалом. Вокалиста и сонграйтера группы Ивана Подгороднева отличает яркий выразительный вокал, необычайная музыкальность и узнаваемость. Иван – профессиональный певец с консерваторским образованием по классу «Академическое пение», артист является солистом театра оперы и балета.

6 декабря, начало программы в 18.30.

7 декабря, начало программы в 17.30

Возрастное ограничение 16+

Фото: loon.site