Строительство Национального музея Бурятии идет по графику. Ход стройки проверил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

- На строительстве Национального музея работы идут в графике. Рабочими кадрами и материалами подрядчик полностью укомплектован, процесс идет. Строительная готовность – 24%, - сообщил Евгений Луковников.

Сейчас на объекте производится армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа.

На площадке работает 102 человека, 7 единиц техники. За качеством выполняемых работ установлен контроль.

Напомним, строительство здания музея началось в марте этого года. В июле директор музея Татьяна Бороноева рассказала о его наполнении и концепции.

Он будет расположен в центре города, на полуострове на реке Уда. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Здание музея республики будет представлено в виде четырех символических лепестков-блоков здания, объединённых вокруг многофункционального ядра.

Завершить строительство подрядная организация должна в первом квартале 2026 года.





Фото: Национальный музей РБ