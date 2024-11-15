Культура 15.11.2024 в 17:30

Строительство Национального музея Бурятии идет по графику

Ход стройки проверил зампред правительства РБ Евгений Луковников
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Строительство Национального музея Бурятии идет по графику

Строительство Национального музея Бурятии идет по графику. Ход стройки проверил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

- На строительстве Национального музея работы идут в графике. Рабочими кадрами и материалами подрядчик полностью укомплектован, процесс идет. Строительная готовность – 24%, - сообщил Евгений Луковников.

Сейчас на объекте производится армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа.

На площадке работает 102 человека, 7 единиц техники. За качеством выполняемых работ установлен контроль.

Напомним, строительство здания музея началось в марте этого года. В июле директор музея Татьяна Бороноева рассказала о его наполнении и концепции.

Он будет расположен в центре города, на полуострове на реке Уда. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Здание музея республики будет представлено в виде четырех символических лепестков-блоков здания, объединённых вокруг многофункционального ядра.

Завершить строительство подрядная организация должна в первом квартале 2026 года.


Фото: Национальный музей РБ

Все новости

В квартирах нуждающихся улан-удэнцев установили пожарные извещатели
15.11.2024 в 17:45
Строительство Национального музея Бурятии идет по графику
15.11.2024 в 17:30
67 процентов жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты
15.11.2024 в 17:18
В Бурятии экс-министра оправдали и осудили
15.11.2024 в 17:10
В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу
15.11.2024 в 16:46
В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже
15.11.2024 в 16:32
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
15.11.2024 в 16:18
В Улан-Удэ светофор на Трубачеева получил кнопку
15.11.2024 в 15:53
Завтра жителей Бурятии ожидает Бобровая луна
15.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары
15.11.2024 в 15:30
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
6-7 декабря в Улан-Удэ пройдет пятый фестиваль для молодых музыкантов UU.SOUND
Музыканты со всех регионов страны выступят на сцене в КТЦ «Феникс»
15.11.2024 в 15:20
В Бурятии вновь пройдет Байкальский рождественский фестиваль
Он откроется 27 декабря выступлением российской органистки Елены Симонянц
13.11.2024 в 17:40
Театр «Байкал» поедет с гастролями в Читу и Иркутск
Артисты представят премьерную концертную программу «Дуутай суутай»
13.11.2024 в 16:54
Цирк Бурятии приготовил новую шоу-программу «Колесо времени»
Ее можно будет увидеть в новогодние праздники
12.11.2024 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru