Культура 21.11.2024 в 16:52

Народная артистка Бурятии Лия Балданова рассказала о балете «Кармина Бурана»

Она исполнит партию Фортуны 28 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Народная артистка Бурятии Лия Балданова рассказала о балете «Кармина Бурана»

Жителей Бурятии вновь зовут на балет «Кармина Бурана» Карла Орфа в постановке Георгия Ковтуна (возрастное ограничение 12+).

Балет покажут 28 ноября в 18.30 в Бурятском оперном театре в один вечер с «Шопенианой» (возрастное ограничение 12+).

Напомним, премьера балета состоялась в феврале этого года. 28 ноября зрители вновь могут посмотреть эти шедевры. 

Партию Фортуны исполнит народная артистка Бурятии Лия Балданова. Она называет балет «Кармина Бурана» одним из самых любимых в своем репертуаре. А ставил его известный российский балетмейстер Георгий Ковтун 20 лет назад. 

- Чем уникален этот балет? Он идет в сопровождении вокального исполнения хора, оркестра и солистов оперы. На сцене находятся и хор, и балет. И он единственный в такой постановке, потому что ставился исключительно для нашего театра. Я исполнительница партии Фортуны. Это одна из моих любимых партий, потому что, когда балетмейстер ставил балет, он наделил Фортуну и моими чертами.  Она сильная и ранимая, немного сумасшедшая и озорная. Наверное, когда я исполняю эту роль, мне не надо входить в образ, мне просто надо быть собой и растворяться в музыке. От такой музыки и происходящего на сцене невозможно не получать удовольствие, - рассказала Лия Балданова. 

Спектакль идет под сопровождение симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова. 

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Номер один

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