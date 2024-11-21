Народная артистка Бурятии Лия Балданова рассказала о балете «Кармина Бурана»

Жителей Бурятии вновь зовут на балет «Кармина Бурана» Карла Орфа в постановке Георгия Ковтуна (возрастное ограничение 12+).

Балет покажут 28 ноября в 18.30 в Бурятском оперном театре в один вечер с «Шопенианой» (возрастное ограничение 12+).

Напомним, премьера балета состоялась в феврале этого года. 28 ноября зрители вновь могут посмотреть эти шедевры.

Партию Фортуны исполнит народная артистка Бурятии Лия Балданова. Она называет балет «Кармина Бурана» одним из самых любимых в своем репертуаре. А ставил его известный российский балетмейстер Георгий Ковтун 20 лет назад.

- Чем уникален этот балет? Он идет в сопровождении вокального исполнения хора, оркестра и солистов оперы. На сцене находятся и хор, и балет. И он единственный в такой постановке, потому что ставился исключительно для нашего театра. Я исполнительница партии Фортуны. Это одна из моих любимых партий, потому что, когда балетмейстер ставил балет, он наделил Фортуну и моими чертами. Она сильная и ранимая, немного сумасшедшая и озорная. Наверное, когда я исполняю эту роль, мне не надо входить в образ, мне просто надо быть собой и растворяться в музыке. От такой музыки и происходящего на сцене невозможно не получать удовольствие, - рассказала Лия Балданова.

Спектакль идет под сопровождение симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один