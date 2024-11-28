Библиотека из Бурятии стала призером Пушкинской премии

Победителем престижной международной Пушкинской премии стал проект «Солнечный круг», разработанный Закаменской детской библиотекой.

- Проект, авторами которого являются библиотекарь Ирина Третьякова и преподаватель музыки Лариса Гомбоева, активно развивается в межпоселенческой центральной библиотеке им. Мэлса Самбуева с января текущего года. Его цель - содействие социальной адаптации детей-инвалидов и активному привлечению их к чтению русской литературы. Проект уже заявил о себе на уровне страны и вот теперь получил признание на таком высоком уровне, как Международная Пушкинская премия, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Победитель от республики Бурятия Ирина Третьякова получила премию 300 000 рублей, а также статуэтку Пушкина торжественном награждении в Большом театре.

Организатором Пушкинской премии является Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы.

Фото: loon.site