Культура 28.11.2024 в 11:49

Библиотека из Бурятии стала призером Пушкинской премии

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Текст: Служба информации "Номер один"
Библиотека из Бурятии стала призером Пушкинской премии

Победителем   престижной международной Пушкинской премии стал проект «Солнечный круг», разработанный Закаменской детской библиотекой.

- Проект, авторами которого являются библиотекарь Ирина Третьякова и преподаватель музыки Лариса Гомбоева, активно развивается в межпоселенческой центральной библиотеке им. Мэлса Самбуева   с января текущего года. Его цель -  содействие социальной адаптации детей-инвалидов и активному привлечению их к чтению русской литературы. Проект уже заявил о себе на уровне страны и вот теперь получил признание на таком высоком уровне, как Международная Пушкинская премия, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Победитель от республики Бурятия Ирина Третьякова получила премию 300 000 рублей, а также статуэтку Пушкина торжественном награждении в Большом театре.

Организатором Пушкинской премии является Некоммерческий фонд поддержки отечественной литературы. 

 

Фото: loon.site

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