Культура 28.11.2024 в 15:58

Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря

В опере выступят звезды бурятской оперы
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря

Уже 6 и 7 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится «Бал-маскарад» (возрастное ограничение 16+).

- История о понятных, но в то же время сложных вещах – дружбе, любви, предательстве – в постановке народного артиста России Юрия Лаптева по достоинству была оценена многими знатоками, но при этом не отталкивает начинающих любителей оперы или тех, кто только хочет познакомиться с этим жанром, - сообщается в анонсе к опере.

Король Густав влюбляется в Амелию, жену своего верного друга, и становится жертвой заговора, который постепенно затягивает его в водоворот политических интриг и личных страстей. В этой постановке Джузеппе Верди страсть и долг, предательство и верность, ревность и прощение сплетаются в одну трагическую и захватывающую историю. Музыка Верди проводит зрителя через всю гамму человеческих эмоций — от нежности и любви до отчаяния и трагедии.

На сцене Бурятского театра, 6 и 7 декабря, выступят настоящие звезды оперы, которые своим мастерством сделают это событие поистине незабываемым. 

6 декабря на сцену выйдет Мэргэн Санданов, солист Мариинского театра (Приморская сцена), в роли короля Густава. Амелию исполнит Маргарита Мартынова. Народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова сыграет Ульрику - загадочную гадалку, предсказывающую ужасную судьбу королю, её голос придаст мистическую ауру всему происходящему. Заслуженная артистка России Билигма Ринчинова исполнит роль Оскара, шаловливого и преданного слуги короля.

7 декабря зрителей ждёт не менее впечатляющее выступление: на сцену выйдет Михаил Пирогов, солист Михайловского театра (Санкт-Петербург), чей Густав будет многослойным и наполненным внутренней борьбой. Амелия снова будет исполнена Маргаритой Мартыновой.

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: Номер один

 

Все новости

В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах
28.11.2024 в 16:11
Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря
28.11.2024 в 15:58
В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства
28.11.2024 в 15:52
В Бурятии наградили трудовые коллективы и фермерские хозяйства
28.11.2024 в 15:35
Подозреваемый в мошенничестве экс-директор стройфирмы умер в СИЗО
28.11.2024 в 15:26
В Бурятии открыли движение через Пыхту
28.11.2024 в 15:16
Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона
28.11.2024 в 14:35
Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России
28.11.2024 в 14:20
Работодателей Улан-Удэ призвали сократить рабочий день
28.11.2024 в 13:59
Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание
28.11.2024 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Библиотека из Бурятии стала призером Пушкинской премии
Она представила на конкурс проект для детей с ограниченными возможностями здоровья
28.11.2024 в 11:49
В Заиграевском районе в поселке Онохой открылся еще один дом культуры
Клуб был открыт еще в 1986 году
28.11.2024 в 10:51
Культурные победы Бурятии
С какими результатами республика завершает финальный год национального проекта «Культура»
27.11.2024 в 14:21
В Бурятии прозвучит Байкальский Рождественский фестиваль
Открытие фестиваля состоится в Римско-католическом костеле Улан-Удэ 27 декабря в 18:30
26.11.2024 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru