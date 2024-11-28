Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря

Уже 6 и 7 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится «Бал-маскарад» (возрастное ограничение 16+).

- История о понятных, но в то же время сложных вещах – дружбе, любви, предательстве – в постановке народного артиста России Юрия Лаптева по достоинству была оценена многими знатоками, но при этом не отталкивает начинающих любителей оперы или тех, кто только хочет познакомиться с этим жанром, - сообщается в анонсе к опере.

Король Густав влюбляется в Амелию, жену своего верного друга, и становится жертвой заговора, который постепенно затягивает его в водоворот политических интриг и личных страстей. В этой постановке Джузеппе Верди страсть и долг, предательство и верность, ревность и прощение сплетаются в одну трагическую и захватывающую историю. Музыка Верди проводит зрителя через всю гамму человеческих эмоций — от нежности и любви до отчаяния и трагедии.

На сцене Бурятского театра, 6 и 7 декабря, выступят настоящие звезды оперы, которые своим мастерством сделают это событие поистине незабываемым.

6 декабря на сцену выйдет Мэргэн Санданов, солист Мариинского театра (Приморская сцена), в роли короля Густава. Амелию исполнит Маргарита Мартынова. Народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова сыграет Ульрику - загадочную гадалку, предсказывающую ужасную судьбу королю, её голос придаст мистическую ауру всему происходящему. Заслуженная артистка России Билигма Ринчинова исполнит роль Оскара, шаловливого и преданного слуги короля.

7 декабря зрителей ждёт не менее впечатляющее выступление: на сцену выйдет Михаил Пирогов, солист Михайловского театра (Санкт-Петербург), чей Густав будет многослойным и наполненным внутренней борьбой. Амелия снова будет исполнена Маргаритой Мартыновой.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один