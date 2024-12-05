9 декабря в Улан-Удэ отпразднуют День Героев Отечества. В честь праздника по городу пройдет ряд торжественных мероприятий (возрастное ограничение 6+).

В этот день чествуют Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

С 1 по 12 декабря, педагоги, школьники и молодежь города запускают эстафету Героев в социальной сети ВКонтакте: размещают фото Героя с кратким описанием подвига под хештегом #эстафетанашихгероев (возрастное ограничение 6+).

6 декабря, 14:30, дом творчества Железнодорожного района совместно с Библиотекой № 9 им. И.К. Калашникова проведут Урок мужества и книжную выставку «Гордимся славою героев» (возрастное ограничение 6+).

9 декабря, 14:00, в детской школе искусств №9 пройдет выставка, церемония награждения конкурса рисунков и театрализованный концерт ко Дню Героев Отечества (возрастное ограничение 6+).

В преддверии Дня Героев Отечества более сотни детей посетили тематическую встречу в Городском культурном центре г. Улан-Удэ (возрастное ограничение 6+).

Возрастное ограничение 6+

Фото: администрация Улан-Удэ