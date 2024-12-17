В Прибайкальском районе открыли два обновлённых дома культуры

В Прибайкальском районе в селах Ангыр и Зырянск открыли два обновлённых дома культуры. Здания были построены еще в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

В Ангыре клуб был построен в 1960 году. В 2019 году в здании был проведен частичный ремонт, а в этом году полностью заменены коммуникации, утеплен фасад, проведена внутренняя отделка.





В нем расположатся детская вокальная группа «Птица», женская вокальная группа «Девчата» и студия изобразительного искусства «Весёлый карандаш». При учреждении также работает патриотическое движение «Добро».

В Зырянске местный ДК был построен тоже в советское время - в 1965 году и капитальный ремонт до этого года там не проводился ни разу. В здании проведен большой объем строительных работ.





В обновленном клубе будут заниматься детская вокальная группа «Радость», студия современного танца, детская и взрослая театральные студии, ансамбль «Ложкари». Также в клубе работают волонтёры, которые ежедневно плетут сети для военнослужащих СВО.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова