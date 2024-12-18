Культура 18.12.2024 в 12:13

Каким будет новое здание Национального музея Бурятии?

Завершение строительства музея запланировано на весну 2026 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Каким будет новое здание Национального музея Бурятии?

Новый музей станет символом, притягивающим жителей и гостей республики, привлекательным местом, куда захочет заглянуть каждый человек. В начале этого года заложили первый камень в строительство здания, его завершение запланировано на весну 2026 года.

- Новое пространство поможет в полной мере показать богатейшее культурное наследие Бурятии. Пятиэтажное здание будет иметь форму головного убора, шапки и цветка лотоса одновременно. Образ навеян буддийской темой и буддийскими символами, - сообщили в управлении комплексного развития территорий РБ.

В музее на площади 14 тыс. кв. м. будут расположены семь выставочных залов, экспозиции, реставрационные мастерские, хранилища, лекционный зал, конференц-зал на 200 чел., научная библиотека и кафе.

Одной из главных новинок будущего здания Национального музея станет Детский музейный центр. Он будет располагаться на первом этаже. Там будут разные мастерские: гончарные, живописные, для проведения мастер-классов и даже мини-зал выставочный для детского рисунка.

 

Фото: Национальный музей РБ

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