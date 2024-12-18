Культура 18.12.2024 в 15:55

В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!»

Праздничный спектакль можно будет увидеть с 24 по 29 декабря в 11:00 и в 15:00
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Текст: Служба информации "Номер один"
В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!»

В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!» (возрастное ограничение 6+). Праздничный спектакль можно будет увидеть с 24 по 29 декабря в 11:00 и в 15:00.

- Зрителей ждет увлекательное знакомство с обаятельными привидениями. Это небывалое приключение произошло одной новогодней ночью с подростками. Ребята решили отпраздновать Новый год в одном таинственном доме, никто не догадывается, что в нем обитают привидения, - сообщили в колледже искусств.

Режиссер спектакля - Евгения Герасимова, педагог театральной мастерской «Гера» при ШКИ «Байкал-Art», для ее воспитанников эта премьера станет еще и актерским дебютом. Продюсером проекта выступила заведующая ШКИ Эльвира Доржиева. 

В спектакле задействованы студенты театрального, хореографического и циркового отделений колледжа, а также студийцы «Байкал-Art», которые создали бутафорию к постановке. Современное оборудование ШКИ также будет задействовано в представлении.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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с 18 по 24 декабря

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