В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!» (возрастное ограничение 6+). Праздничный спектакль можно будет увидеть с 24 по 29 декабря в 11:00 и в 15:00.

- Зрителей ждет увлекательное знакомство с обаятельными привидениями. Это небывалое приключение произошло одной новогодней ночью с подростками. Ребята решили отпраздновать Новый год в одном таинственном доме, никто не догадывается, что в нем обитают привидения, - сообщили в колледже искусств.

Режиссер спектакля - Евгения Герасимова, педагог театральной мастерской «Гера» при ШКИ «Байкал-Art», для ее воспитанников эта премьера станет еще и актерским дебютом. Продюсером проекта выступила заведующая ШКИ Эльвира Доржиева.

В спектакле задействованы студенты театрального, хореографического и циркового отделений колледжа, а также студийцы «Байкал-Art», которые создали бутафорию к постановке. Современное оборудование ШКИ также будет задействовано в представлении.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один