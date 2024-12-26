Фестиваль «Балет на Байкале» выиграл грант в размере 7 миллионов рублей

Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» (возрастное ограничение 6+) получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере почти 7 млн. рублей. Средства будут направлены на организацию и проведение фестиваля в 2025 году.

- В 2025 году проект «Балет на Байкале. Бурятия» (6+) вырастет до фестиваля со статусом «международный». Мероприятие пройдёт в самый разгар лета - в середине июля. Всего запланировано 2 фестивальных дня на берегу Байкала. Помимо участников из разных регионов России ожидается приезд артистов балета из Монголии и стран ближнего зарубежья, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

- Мы рады, что получили грант Президентского фонда культурных инициатив почти на 7 миллионов рублей на реализацию фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия». Мы расширяем нашу программу в 2025 году и планируем показать полностью балет «Красавица Ангара» в один из дней. Сейчас ведём переговоры со специальным гостем, пока имя раскрывать не будем. Точные даты проведения фестиваля и старт продажи билетов мы планируем объявить уже в феврале, - говорит директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.

Балет на Байкале. Бурятия» впервые состоялся в августе 2022 года в Прибайкальском районе. За три года проект вырос до одного из самых узнаваемых и привлекательных для туристов событий лета.

Фото: Номер один