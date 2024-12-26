Цирк Бурятии открыл новогодний марафон праздничных представлений в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ. Сегодня, 26 декабря, в ФСК стартовали традиционные новогодние Ёлки Главы, организованные государственным цирком Бурятии. Дети увидят обновленную цирковую программу «Колесо времени» (возрастное ограничение 0+). Она пройдет еще 27, 28 и 29 декабря, а также 2 и 3 января 2025 года.

Участниками новогодней Ёлки Главы республики Бурятия стали дети из всех районов республики. В первую очередь, это дети погибших, пропавших без вести участников СВО, дети участников СВО, ребята, имеющие особые успехи в учебе, науке, спорте, искусстве, а также дети-сироты и из малообеспеченных семей.

Ёлка Главы проводится уже в течение 15 лет. За этот период свыше 27 тысяч детей со всей республики приняли участие в этом мероприятии.

С наступающим праздником ребят поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Отцы большей части из вас - настоящие герои, защитники Родины, ими гордится вся Бурятия и большая Россия. Этот праздник специально для вас: подарки, Дед Мороз, Снегурочка, выступление цирка. Желаю, чтобы вы росли сильными, умными, чтобы вы шли по жизни уверенно вперёд, чтобы все задачки у вас решались, чтобы у вас были только пятёрки в дневниках и в тетрадках, чтобы вы занимались спортом, чтобы у вас были хорошие результаты и много друзей и подруг, чтобы вы чувствовали, что мы один большой и дружный народ, - сказал глава Бурятии.

Государственный цирк Бурятии вместе с воспитанниками республиканской цирковой школы подготовил для зрителей интереснейшую программу. Очередная новогодняя сказка для всей семьи переносит зрителей в сердце Азии. История рассказывает о девочке Оюне, мечтающей о скором наступлении Нового года, она случайно выпускает Темного ветра, который затмевает свет праздника. Вместе с храбрыми друзьями она отправляется в завораживающее путешествие по миру пяти стихий, где их ждут величественная страна Огня, тайны Воды, спокойствие Земли, непостижимость Воздуха и загадочность Древа.

Зрителей ждут захватывающие цирковые номера с участием акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, каучуковых девушек и веселого клоуна. Музыка программы сочетает азиатские мелодии с современными ритмами, создавая уникальное звучание, а современная хореография объединяет грацию балета и динамику акробатики.

В новогодней постановке представлены основные цирковые жанры: вольтижная акробатика, силовой жонгляж, хула-хупы, групповой жонгляж, воздушная гимнастика на ремнях, воздушная гимнастика на кольцах, хореографические номера.

Перед началом цирковой программы в фойе ФСК для ребят были организованы разнообразные площадки, активности, мастер-классы от республиканских учреждений культуры, работали сказочные фотозоны с аниматорами, активно помогали волонтеры культуры.

А после циркового шоу в фойе всех детей ждали традиционные новогодние подарки.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: правительство РБ