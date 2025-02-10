Культура 10.02.2025 в 13:15

В Бурятии приезжие культработники получат по 2 млн рублей

В республике стартовала программа «Земский работник культуры»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии приезжие культработники получат по 2 млн рублей

Отныне все работники культуры, решившие поработать по специальности в Бурятии смогут обогатиться на 2 млн рублей. Это станет возможным благодаря тому, что с 2025 года в республике стартует программа «Земский работник культуры».

О том, что переехавшие на работу в сельскую местность специалисты смогут получить единовременную выплату в размере 2 млн рублей, рассказала накануне министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Основными условиями участия в программе являются наличие высшего или средне-специального образования в сфере культуры, трудоустройство в малом населенном пункте (переезд из города или другого региона, но не из одного села в другое) и обязательство отработать не менее 5 лет.

Выплата предоставляется без отчетности. Все участники программы смогут оформить «Дальневосточную» или «Арктическую» ипотеку.

Подробная информация о вакансиях и условиях будет опубликована на сайте минкультуры Бурятии 1 марта.

Фото: loon.site

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