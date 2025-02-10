Культура 10.02.2025 в 15:17

В Улан-Удэ проведут мастер-класс по празднованию Сагаалгана

Мероприятие состоится 26 февраля в Национальной библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проведут мастер-класс по празднованию Сагаалгана

26 февраля в рамках проекта «Сагаалганские встречи» ансамбль «Аза хүсэл» проведет уникальный мастер-класс «Бурятские традиции празднования Сагаалгана» (возрастное ограничение 0+).

- В преддверии светлого праздника Белого месяца участники ансамбля представят уникальную творческую программу, в которую войдут традиционные песнопения и благопожелания. Гости мероприятия познакомятся с вековыми традициями и религиозными обычаями бурятского народа, связанными с празднованием Сагаалгана, а также узнают об истории появления священного для всех монгольских народов праздника Белого месяца, - сообщили в Национальной библиотеке.

Мастер-класс состоится 26 февраля в 15:00 в Литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки РБ (3 этаж).

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

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