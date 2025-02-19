Национальный балет Бурятии покажут на берегу Байкала

В середине июля в Бурятии пройдёт уже традиционный гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» с участием звёзд российского балета. 18 июля в ОЭЗ «Байкальская гавань» состоится показ национального балета «Красавица Ангара», который называют визитной карточкой Бурятского театра оперы и балета.

На мероприятие ожидается приезд артистов из Монголии, Китая и разных регионов России. Для зрителей будут организованы точки питания, интересные фотозоны и развлекательная программа в оба дня фестиваля. Можно будет пройти интересные мастер-классы по классическому, современному танцу, по растяжке и многое другое.

«Балет на Байкале. Бурятия» впервые состоялся в августе 2022 года в Прибайкальском районе. За три года проект вырос до одного из самых узнаваемых и привлекательных для туристов событий лета.

Приобрести билеты можно на сайте uuopera.ru и в кассе Бурятского театра оперы и балета.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Бурятский театр оперы и балета