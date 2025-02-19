Жителей Бурятии приглашают отпраздновать Широкую Масленицу
Этнографический музей Бурятии приглашает жителей и гостей республики на традиционные народные гуляния, посвященные Масленице под названием «Весне навстречу». Мероприятия пройдут на территории Этнографического музея 1 и 2 марта с 13:00 до 17:00 (возрастное ограничение 0+).
- Вас ждет яркая театрализованная программа от Русского драматического театра им. Бестужева, а также выступления лучших вокальных и хореографических ансамблей города, среди которых народный забайкальский казачий ансамбль «Станица», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» и многие другие, - сообщают организаторы.
Специальный гость первого дня праздника Белый Старец (Сагаан үбгэн) поздравит всех с праздником Белого месяца. Также запланированы мастер-классы по ёхору от ансамбля «Тоонто».
В программе праздника:
- Концертная программа от театра народной музыки и танца «Забава»;
- Веселые народные игры: «Ледовый столб», «Изба-игральня», «Молодецкие потехи» и многие другие;
- Ярмарка уникальных изделий от ремесленников;
- Мастер-классы от артистов государственного цирка Республики Бурятия;
- Вкусный чай из самовара и домашние пироги;
Кульминацией праздника станет большой хоровод-ёхор 1 марта, а 2 марта — сжигание чучела, символизирующее проводы зимы.
Для удобства гостей будет организована дополнительная парковка (напротив Оранж Хаус) и бесплатные автобусы до музея.
Справки по тел. 33-25-10.
Возрастное ограничение 0+.
Фото: Номер один