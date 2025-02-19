Культура 19.02.2025 в 16:21

В Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества

Праздничные выступления состоятся в парках и домах культуры каждого района города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества

В Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества. Праздничные выступления состоятся в парках и домах культуры каждого района города (возрастное ограничение 0+).

День Защитника Отечества в Улан-Удэ: что посмотреть и куда сходить?

- 19 февраля, 18:00, КДЦ «Заречный». Концертная программа «Достойные потомки великой страны» (возрастное ограничение 0+).

Гостей ждут выступления хореографических ансамблей «Искорки» и «Феникс», образцовой студии восточного танца «Апсары», вокальных студии «Тоника», «Pro-голос» и «Амадеус», театральной студии «Улыбка».
Вход свободный.

- 20 февраля, 17:00, СКЦ «Кристалл». Концертно-игровая программа «Гордое звание - защитник Отечества» (возрастное ограничение 0+).

Это будет концерт в формате караоке с солистами Сандыком Цыбеновым и Ксенией Кожевниковой, выступление вокально-эстрадной студии «Октава». Вход по билетам.

- 20 февраля 18:30, Детская школа искусств № 11. Праздничный концерт воспитанников фортепианного отделения (возрастное ограничение 0+). Вход по билетам.

- 21 февраля, 15:00, Дом культуры им. А.П. Вагжанова. Концертная программа «Смелым и отважным посвящается» (возрастное ограничение 0+). Вход свободный

- 21 февраля, 16:00, Городской культурный центр. Благотворительный концерт в поддержку Российской армии «Мы за Мир!» (возрастное ограничение 0+). Вход свободный

- 21 февраля, 17:00, Дом культуры «Забайкальский». Творческий проект «Дом в котором ждут солдата» (возрастное ограничение 0+). Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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