Культура 19.02.2025 в 17:53

1 марта в Бурятии отметят Сагаалган – Праздник Белого месяца

Большой праздничный концерт состоится в ФСК
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Текст: Служба информации "Номер один"
1 марта в Бурятии отметят Сагаалган – Праздник Белого месяца

1 марта в Физкультурно-спортивном комплексе состоится большой праздничный концерт, посвященный Сагаалгану – наступлению Нового года по лунному календарю (возрастное ограничение 0+).

Программа мероприятия:

13:00 – фойе ФСК (вход свободный).

Гостей ждут выставка-ярмарка народных ремесел и сувениров (0+), мастер-классы на знание бурятских традиций (0+), интерактивные игры для детей (0+)

15:00 – Праздничный концерт (0+).

Ярким завершением праздника станет концерт «Амар мэндэ, Сагаан һара!» («Здравствуй, Белый месяц!», возрастное ограничение 0+). В программе: лучшие музыкальные и хореографические коллективы и лучшие концертные номера. Артисты исполнят любимые хиты и исполнят неожиданные творческие коллаборации.    

- Присоединяйтесь к празднику! Приходите в национальной одежде праздновать вместе с нами! – пригласили всех жителей Бурятии организаторы праздника.

Место проведения: ФСК, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2. Контактный телефон: 8 (9021) 674-402.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: РЦНТ

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