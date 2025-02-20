Белый месяц в Улан-Удэ отпразднуют массовым ёхором

В первый день праздника Белого месяца жителей Улан-Удэ приглашают станцевать ёхор в городском парке. Организаторы обещают насыщенную праздничную программу, которая подарит хорошее настроение каждому гостю.

- Приглашаем всех жителей и гостей города Улан-Удэ встретить Белый месяц в парке «Юбилейный». Мы подготовили для Вас праздничную программу "Сагаалган - наш общий праздник». Вас ждут традиционные бурятские игры и мастер-классы, поздравление от Эрдэни Ламы из Иволгинского дацана и белого старца - Сагаан Убгэна, театрализованное представление, праздничный концерт звёзд бурятской эстрады и большой Ёхор, частью которого сможет стать каждый, - пишут в Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

Также на территории парка «Юбилейный» установят тематическая фотозона, организуют продажу кулинарной продукции и ярмарку ремесленников.

Начало праздничных мероприятий 1 марта в 12.30 ч.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Елена Кокорина